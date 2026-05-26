Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 26 Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 26 Μαΐου:

1770 Λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. (Ορλοφικά)

1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη Συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.

1930 Ο Υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Παπανδρέου, τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού Εθνικού Μελοδράματος. Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.

1941 Ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκκένωση της Κρήτης. Δύο Λόχοι του Ελληνικού 5ου Συντάγματος Πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 γερμανούς αιχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. (Μάχη της Κρήτης)

1969 Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Ονο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την Ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.

1975 Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.

Γεννήσεις

1799 Αλεξάντρ Πούσκιν, ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. (Θαν. 29/1/1837)

1924 Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. (Θαν. 19/5/2008)

1926 Μάιλς Ντέιβις, αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. (Θαν. 28/9/1991)

Θάνατοι

1903 Μαρσέλ Ρενό, γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Renault. (Γεν. 1872)

1955 Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. (Γεν. 13/7/1918)

1978 Κυβέλη (Ανδριανού), ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θιασάρχης. (Γεν. 1887)

Γιορτάζουν

Συνέσιος, Συνεσία.

Επέτειοι

Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων