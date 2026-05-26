MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με θέμα “ΠαίΖΟΥΜΕ όλοι μαζί και δημιουργούμε ένα κόσμο χωρίς εμπόδια” σήμερα στη Βίλα Μορντώχ

Inthessaloniki.com
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, θα πραγματοποιήσουν σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Ανόρασης – Αναπηρίας Όρασης εκδήλωση με θέμα «ΠαίΖΟΥΜΕ όλοι μαζί και δημιουργούμε ένα κόσμο χωρίς εμπόδια», την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30-12:30, στον αύλειο χώρο της Βίλα Μορντώχ (Βασιλίσσης Όλγας 162-25ης Μαρτίου 24).

Σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή δράση παιχνιδιού και δημιουργίας, όπου όλοι μαζί χτίζουμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια!

Τα Ειδικά Σχολεία και οι Δομές Ειδικής Αγωγής της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας θα γεμίσουν τον χώρο με διαδραστικές γωνιές παιχνιδιού, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωριστούν, να συνεργαστούν και να αποδείξουν ότι το παιχνίδι είναι μια καθολική γλώσσα που μας ενώνει όλους!
Γιατί το παιχνίδι δεν έχει όρια, μόνο χαμόγελα!

Ελάτε να γίνουμε μια παρέα και να στείλουμε μαζί ένα μήνυμα συμπερίληψης και αποδοχής!

Χορηγοί της εκδήλωσης:

  1. Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε
  2. ΟΑΣΘ
  3. Εκδοτικός οίκος FYLATOS PUBLISHING
    Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Η ΑΕΚ πήρε το “θρίλερ” με τον Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basketball League

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ενημερωτική εσπερίδα για αθλητές, προπονητές και γονείς με διαδραστικά παιχνίδια σήμερα στο Κατσάνειο

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Κώστας Τσουρός: Εσείς οι τηλεθεατές, όσοι κι αν ήσασταν φέτος, με κάνατε να κρατηθώ ψύχραιμος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τραγωδία σε Ζάκυνθο και Πάτρα: Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ισπανία: Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του MV Hondius, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ρένος Χαραλαμπίδης: “H τέχνη της τηλεόρασης περιορίζεται, το YFSF μου δίνει ένα προσωπικό στοίχημα”