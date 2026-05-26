Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με θέμα “ΠαίΖΟΥΜΕ όλοι μαζί και δημιουργούμε ένα κόσμο χωρίς εμπόδια” σήμερα στη Βίλα Μορντώχ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, θα πραγματοποιήσουν σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Ανόρασης – Αναπηρίας Όρασης εκδήλωση με θέμα «ΠαίΖΟΥΜΕ όλοι μαζί και δημιουργούμε ένα κόσμο χωρίς εμπόδια», την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30-12:30, στον αύλειο χώρο της Βίλα Μορντώχ (Βασιλίσσης Όλγας 162-25ης Μαρτίου 24).

Σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή δράση παιχνιδιού και δημιουργίας, όπου όλοι μαζί χτίζουμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια!

Τα Ειδικά Σχολεία και οι Δομές Ειδικής Αγωγής της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας θα γεμίσουν τον χώρο με διαδραστικές γωνιές παιχνιδιού, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωριστούν, να συνεργαστούν και να αποδείξουν ότι το παιχνίδι είναι μια καθολική γλώσσα που μας ενώνει όλους!

Γιατί το παιχνίδι δεν έχει όρια, μόνο χαμόγελα!

Ελάτε να γίνουμε μια παρέα και να στείλουμε μαζί ένα μήνυμα συμπερίληψης και αποδοχής!

