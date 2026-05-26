Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει σήμερα το νέο κόμμα του

Τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του θα κάνει σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες, η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησείου.

Με ποδοσφαιρική διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το πρωί της Κυριακής (24/5) τα χρώματα του νέου κόμματός του, κρατώντας μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.