Χανιά: Στο αυτόφωρο η μητέρα του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού – Δείτε βίντεο

Σοκ προκαλούν οι εξελίξεις στην υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τις αρχές να ερευνούν πλέον σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του παιδιού.

Το μεσημέρι της Δευτέρας οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο η μητέρα της μικρής, βουλγαρικής υπηκοότητας και καταγωγής Ρομά, προκειμένου να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τα πλημμελήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Λίγη ώρα αργότερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα και ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο βαριά ποινική διάσταση, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται –μεταξύ άλλων– και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος και των δύο γονέων, μετά τα σοβαρά ευρήματα των γιατρών για την κατάσταση της 3χρονης, αναφέρει το patris.gr.

Οι έρευνες των αστυνομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών επεκτείνονται πλέον και στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.

Τρία ακόμη ανήλικα παιδιά, που σύμφωνα με τα ίδια είναι αδέρφια της 3χρονης, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου φιλοξενούνται υπό την εποπτεία της κοινωνικής υπηρεσίας και της διοίκησης του ιδρύματος.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η μητέρα είχε αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά, τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε πως τα βρέφη πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού, με τα συγκεκριμένα περιστατικά να εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας της 3χρονης προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει τις αρχές, αναφέροντας ότι βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, μετά από έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε τελικά στα Χανιά, όπου και συνελήφθη.