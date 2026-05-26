Εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Σε ποιο σημείο

Εργασίες συντήρησης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 από τις 08:00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του αμαξοστάσιου ΟΑΣΘ έως την οδό Μ. Αντύπα.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.