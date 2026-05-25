Ρωσία-ΗΠΑ: Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ-Ρούμπιο σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε σήμερα τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους ο Λαβρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν «συστηματικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.