Η ΑΕΚ πήρε το “θρίλερ” με τον Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basketball League

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στο φινάλε, η ΑΕΚ είχε πιο καθαρό μυαλό, κέρδισε τον Άρη με 102-99 και με 2-1 νίκες προκρίθηκε στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό (28 & 30/5).

Ένα ακόμα παιχνίδι, το πέμπτο στη φετινή σεζόν, ανάμεσα στις δύο ομάδες που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την ΑΕΚ να δείχνει ανθεκτικότητα στην αντεπίθεση του Άρη, που έβαλε 31 πόντους στην τέταρτη περίοδο, αλλά δεν μπόρεσε να προσπεράσει σε εκείνο το σημείο και να πάρει και το ψυχολογικό αβαντάζ.

Ένα σπουδαίο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου στο 39′ έκανε τη διαφορά, ενώ τα δύο λάθη των Μήτρου-Λονγκ και Χάρελ αποδείχθηκαν μοιραία για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είδαν τη σεζόν τους να τερματίζεται σε αυτό το σημείο.

Για την ΑΕΚ, που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς τον τραυματία Κίσον Φίζελ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους (οι 14 στην τρίτη περίοδο) και ακολούθησαν με 14 πόντους οι ΡαϊΚουάν Γκρέι και Γκρεγκ Μπράουν. Στους 12 πόντους ο Δημήτρης Φλιώνης, ο Λούκας Λεκαβίτσιους και ο Τζέιμς Νάναλι.

Για τον Άρη, που παρουσιάστηκε χωρίς τον τραυματία Κώστα Αντετοκούνμπο, ξεχώρισαν ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 23 πόντους και ο Αμίν Νουά με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ πιο πίσω ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 14 πόντους και 9 ασίστ.