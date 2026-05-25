Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι διαπιστώνει μικρή πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την αντιπυραυλική άμυνα

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την επέκταση της παραγωγής συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, συμπληρώνοντας πως το Κίεβο καταβάλλει προσπάθειες με ευρωπαίους εταίρους για την εξεύρεση λύσης στο θέμα αυτό.

«Δυστυχώς, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος για μεγάλο χρονικό διάστημα με την Αμερική σχετικά με την επέκταση της παραγωγής αντιβαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε. «Προσπαθούμε να επιταχύνουμε αυτό το έργο στην Ευρώπη, την παραγωγή δικών μας αντιβαλλιστικών συστημάτων στην ήπειρο, σε επαρκείς ποσότητες», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε πως το Κίεβο εξακολουθεί να συνομιλεί με την Ουάσινγκτον για το πώς μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία, εξαίροντας τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της χώρας του.

Ουκρσνία

