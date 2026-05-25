Τα συλλυπητήρια του ΟΦΗ στον Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα: “Ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος”

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Τους τελευταίους μήνες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση το τελευταίο διάστημα.

Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος εξέφρασε τη στήριξή του στον Τραϊανό Δέλλα και ανάμεσα σε όσους στάθηκαν στο πλευρό του ήταν και ο ΟΦΗ, στον πάγκο του οποίου είχε βρεθεί ως προπονητής από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, όταν και αποχώρησε προκειμένου να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στη σύζυγό του στη σκληρή μάχη που έδινε.

Τόσο ο Τραϊανός Δέλλας, όσο και η Γωγώ Μαστροκώστα είχαν στενή σχέση με τον ιδιοκτήτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση αλλά και την οικογένειά του στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ – ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φίλαθλος κόσμος της Κρήτης– είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένης σου, Γωγώς.

Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, δεν γνωρίσαμε μόνο έναν σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη Γωγώ, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας.

​Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου.

Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη – στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε – για να συνεχίσεις.

“Καλό ταξίδι” στη Γωγώ, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής…».