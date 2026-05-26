Τροχαίο στην Κέρκυρα: Τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας συγκρούστηκε με μπετονιέρα
Τουριστικό λεωφορείο, που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας, συγκρούστηκε με μπετονιέρα στην περιοχή Νησάκι της Κέρκυρας, την Τρίτη 26 Μαΐου.
Το kerkyrasimera.gr, αναφέρει ότι δεν προκύπτουν τραυματισμοί. Ζημιές, πάντως, φαίνεται ότι προκάλεσε η πρόσκρουση στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου.
Μετά το τρακάρισμα, οι επιβάτες κατέβηκαν, οι αρμόδιες αρχές έφτασαν στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο ατύχημα.