Josephine: Καλό είναι να κάνει ο ένας ένα βήμα πίσω, να ζητάει συγγνώμη

H Josephine μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό”. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη επαγγελματική και στην προσωπική της ζωή.

“Είμαι αισιόδοξη και είμαι έτσι σαν άνθρωπος, πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Λέω στον εαυτό μου “έχεις μία ώρα να μπεις στην μαυρίλα και μετά θα σηκωθείς”. Σημασία δεν έχει τι συμβαίνει, αλλά πως θα το διαχειριστείς” είπε αρχικά η Josephine στις κάμερες. “Αυτή την περίοδο είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αποφάσισα πως φέτος θέλω να έχω ψυχική ηρεμία, θέλω να είναι όλα ξεκάθαρα και ωραία και αυτό κάνω με την ζωή μου. Καλό είναι να κάνει ο ένας ένα βήμα πίσω, να ζητάει συγγνώμη και να προχωράμε” είπε η Josephine.

