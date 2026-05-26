Ο Τρύφων Σαμαράς δημοσίευσε βίντεο με τη Γωγώ Μαστροκώστα και συγκίνησε τους followers του

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 56 ετών και βύθισε στη θλίψη τα αγαπημένα της πρόσωπα, αλλά και τους εκπροσώπους της showbiz που συνεργάστηκαν μαζί της στο παρελθόν.

Ανάμεσά τους και ο Τρύφων Σαμαράς.

Ο γνωστός κομμωτής είχε συνεργαστεί μαζί της και θέλησε να αποχαιρετίσει τη Γωγώ Μαστροκώστα με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram. Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά για την αδικοχαμένη σύζυγο του Τραϊανού Δέλλα έγινε την Τρίτη, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Τρύφων Σαμαράς λέει στη Γωγώ Μαστροκώστα ότι έχει το ωραιότερο μαλλί. «Τα ωραιότερα μαλλιά γιατί τα έκανες εσύ, είσαι ο καλύτερος, σε αγαπώ», του είχε απαντήσει η γυμνάστρια.

«RIP αγαπημένη μου Γωγώ Μαστροκώστα, καλό σου ταξίδι θα είσαι πάντα μέσα στις καρδιές μας», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Τρύφων Σαμαράς.