Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Το καλοκαίρι πλησιάζει. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επίσης, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Με τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και την βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά απ’ ό,τι πρέπει.

Με αγαπημένες στιγμές από τη δισκογραφία της, τραγούδια που έγιναν κοινές αναμνήσεις αλλά και νέες μουσικές στάσεις, η φετινή περιοδεία υπόσχεται βραδιές με ένταση, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής.

«Και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά. Με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν τον δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά.

Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μη μας ακούει κανείς. Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά.

Φέρτε καλή παρέα. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική. Σας περιμένω με λαχτάρα. Ελεωνόρα», αναφέρει στο μήνυμά της η αγαπημένη ερμηνεύτρια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μουσικοί:

Ευριπίδης Ζεμενίδης: Ενορχηστρώσεις & κιθάρες

Τάσος Βαλκάνης: Τρομπέτα

Αλέξανδρος Δημόπουλος: Πλήκτρα

Βαχάν Γκαλστιάν: Πνευστά

Γιώργος Πουλιάσης: Τύμπανα

Δημήτρης Σαββαΐδης: Λαούτο, μπουζούκι & κιθάρα

Χάρης Χαραλάμπους: Μπάσο

Φωνητικά: Ιωάννα Μόρφη & Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος, Γιώργος Γιαννόπουλος

Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Τσάβαλλος

Παραγωγή: Solar Productions

Επικοινωνία: Entechno Sessions | Cultural Promotion

INFO

Χώρος:

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21

Σταυρούπολη 564 30, Ελλάδα

Ημερομηνία παράστασης:

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης | 21:00

Προπώληση | 17€

Ταμείο | 19€

Προπώληση εισιτηρίων:

ComeTogether.live

https://cometogether.live/event/5414/elewnora-zoyganelh-monh-lazaristwn%CE%84-kalokairi-2026

& Σάρωθρον Cafe-Bar