Μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: Δεν θα έχουν πλέον "ασφαλές καταφύγιο" στον Κόλπο

Οι δυνάμεις του Κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως «ασπίδα» για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στην περιοχή, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο πλαίσιο του μηνύματός του για το Χατζ.

Ο Χαμενεΐ έκανε τις δηλώσεις αυτές στο κανάλι του στο Telegram την Τρίτη, λίγες ώρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις πυραύλων στο νότιο Ιράν και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Τα πλήγματα θέτουν σε κίνδυνο την ήδη εύθραυστη εκεχειρία, η οποία άρχισε στις 8 Απριλίου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας σοβαρή διαταραχή στις ενεργειακές ροές. Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν υποβαθμίσει τις προσδοκίες για άμεση πρόοδο.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

