Εργατικό ατύχημα στα Ιωάννινα: Εργάτης έπεσε από ύψος σε θεμέλια οικοδομής

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Ζωσιμάδων και Αγίας Σοφίας, όταν εργαζόμενος έπεσε μέσα στα θεμέλια οικοδομής.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε με 10 πυροσβέστες και τρία οχήματα για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση του τραυματία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epirus-tv-news.gr, ο εργάτης, ο οποίος φέρεται να είναι υπέρβαρος, έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων μέσα στο σκάμμα των θεμελίων της οικοδομής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο γόνατο.

Τραυματισμένος άνδρας #ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ κατόπιν πτώσης του εντός σκάμματος θεμελίων οικοδομής σε περιοχή του δήμου Ιωαννίνων. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2026

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφέρουν με ασφάλεια τον τραυματία σε προσβάσιμο σημείο, χρησιμοποιώντας φορείο διάσωσης και στη συνέχεια ο τραυματισμένος άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.