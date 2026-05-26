Ημαθία: Συνελήφθησαν δύο άτομα για διάρρηξη επιχείρησης – Χειροπέδες και σε μητέρα ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (25 Μαΐου 2026) το μεσημέρι στην Αλεξάνδρεια, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, ένας 28χρονος και ένας 15χρονος ελληνικής καταγωγής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας διέρρηξαν επιχείρηση σπάζοντας την τζαμαρία και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Επίσης συνελήφθη και μία 34χρονη για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.