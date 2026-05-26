Ρόδος: Συνελήφθη 60χρονη για εμπορία ανθρώπων – Εξωθούσε ανήλικα σε επαιτεία

Στη σύλληψη μίας 60χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 60χρονη ημεδαπή συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 25 Μαΐου από αστυνομικούς. Από την έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα φέρεται να εξωθούσε ανήλικα παιδιά σε επαιτεία, αφήνοντάς τα χωρίς την απαραίτητη γονική επίβλεψη και εκθέτοντάς τα σε κίνδυνο, με σκοπό την είσπραξη και διατήρηση των χρημάτων που συγκέντρωναν.

Οι αρχές εξετάζουν το εύρος της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δρούσε η συλληφθείσα, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Ρόδου.