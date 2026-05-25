Κ. Καραγκούνης: Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και η εργασιακή σταθερότητα

Στην εργασιακή σταθερότητα, στη στήριξη της οικογένειας και στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας εστίασε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του σε πάνελ συζήτησης στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

Όπως είπε, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός οικονομικού πλαισίου που θα επιτρέπει στα νέα ζευγάρια να αποκτούν εργασιακή σταθερότητα και καλύτερες αποδοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Καραγκούνης, οι μισθοί στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 40% από το 2019. Παράλληλα, υπογράμμισε τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, επισημαίνοντας ότι το 78,5% των θέσεων μισθωτής εργασίας στη χώρα μας είναι πλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Επιπλέον, ο κ. Καραγκούνης δήλωσε ότι, από το 2019 έως σήμερα, 259.480 περισσότερες γυναίκες έχουν ενταχθεί στη μισθωτή εργασία, ενώ η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί από 23,4% σε 11,5%. Αναφέρθηκε επίσης στα προγράμματα απασχόλησης, όπως το πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με 10.000 θέσεις εργασίας, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων, εκ των οποίων οι 5.000 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική απασχόληση.

Ο υφυπουργός Εργασίας έκανε αναφορά και στο ζήτημα της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών, σημειώνοντας ότι η μισθολογική απόκλιση στην Ελλάδα είναι στο 12%-13% για ίδια θέση εργασίας και ίδια προσόντα, ενώ δήλωσε ότι το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο τη μείωση της μισθολογικής ψαλίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Καραγκούνης και στο ευρύ πλέγμα προστασίας των εργαζόμενων γονέων που έχει θεσμοθετηθεί, παραθέτοντας ενδεικτικά παραδείγματα, όπως η ειδική εννεάμηνη άδεια και παροχή προστασίας της μητρότητας, η δυνατότητα μεταβίβασης έως επτά μηνών της ειδικής άδειας/παροχής προστασίας μητρότητας στον πατέρα και η άδεια πατρότητας. Υπενθύμισε επίσης τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις προσπάθειες επαναπατρισμού εργαζομένων που έφυγαν στο εξωτερικό κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, μέσω της πρωτοβουλίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Rebrain Greece». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, από τους περίπου 730.000 που είχαν φύγει από τη χώρα, έχουν ήδη επιστρέψει 473.000.

Ταυτόχρονα, ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε ότι δόθηκε η δυνατότητα και σε συνταξιούχους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα 270.000 συνταξιούχοι να εργάζονται σήμερα.

