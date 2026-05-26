MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πύργος: Μεθυσμένη 39χρονη επιτέθηκε στη μητέρα της- Ούρλιαζε για βοήθεια η 61χρονη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στον Πύργο Ηλείας, όταν μία γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε άγρια στη μητέρα της, το βράδυ της Δευτέρας 25.05.2026.

Η 39χρονη, μεθυσμένη, επιτέθηκε στην 61χρονη μητέρα της περίπου στις 10 το βράδυ με τις κραυγές της τελευταίας να ακούγονται στους κεντρικούς δρόμους του Πύργου και να βοηθήσουν την έντρομη γυναίκα..

Σύμφωνα με πληροφορίες απο το ilialive.gr, η 39χρονη κόρη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της και της προκάλεσε εκδορές σε πολλά σημεία του σώματος της.

Οι γείτονες άκουσαν την κραυγή της γυναίκας για «βοήθεια« και καθώς αντιλήφθηκαν πως κάτι συμβαίνει στο σπίτι τους, κάλεσαν άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που μπήκαν στο διαμέρισμα, για να γλιτώσουν την μητέρα από τα χέρια της κόρης της.

Στη συνέχεια και οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταγραφεί το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και να πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης.

Πύργος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 28 λεπτά πριν

Επανομή: Μαζική αντίδραση κατά της αμμοληψίας – “Όχι στην καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος”

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μέμος Μπεγνής: Άνοιξα ένα ταχυφαγείο και καταστράφηκα, ακόμα είμαι με χρέη και είναι πολλά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Πιερρακάκης – Θα μιλήσει σε εκδήλωση για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βρέθηκε στο κυλικείο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας το μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ που είχε εξαφανιστεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Λιβάνιος: Δεν έρχεται νέος ΕΝΦΙΑ, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τραγωδία στους Νέους Πόρους: Νεκρή 76χρονη λουόμενη