Παντελής Παντελίδης: Ο αδερφός του, Τριαντάφυλλος θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά

Πατέρας για τρίτη φορά θα γίνει αδερφός του Παντελή Παντελίδη, Τριαντάφυλλος, καθώς η σύζυγός του, Πωλίνα Φιλίππου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια την Τρίτη 26 Μαΐου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνει αρχικά το θετικό τεστ εγκυμοσύνη της και στη συνέχεια τη χιουμοριστική αντίδραση του συζύγου της, όταν του ανακοινώνει ότι θα αποκτήσουν τρίτο παιδί. «3ο μωρό έρχεται» έγραψε η Πωλίνα Φιλίππου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το ζευγάρι απέκτησε το 2018 την κόρη του Αθηνά, η οποία έχει πάρει το όνομά της από τη μητέρα των αδερφών Παντελίδη. Το 2020 οι δύο τους υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους, τον Παντελή. Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του αδερφού του, που έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο το 2016, δίνοντας το όνομά του στον γιο του.



