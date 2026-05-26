MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας, ο “προστάτης των αδυνάτων”, επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των “φτωχών και των αδυνάτων”», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ “Στο χιλιοστό”, των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό. Και τι έκανε ο “προστάτης των αδυνάτων”; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε: «Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να “θάψει” βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα».

Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: “Στρατηγική επιλογή η ορμπανοποίηση, θέλουν την Ελλάδα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ρόδος: Αναψυκτικό και όχι αλκοόλ ισχυρίζονται ότι έδωσαν στον ανήλικο παππούς και πατριός

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ισπανία: Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του MV Hondius, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης για “17 Νοέμβρη”: Είναι αμετανόητοι, δεν έχουν πει ούτε μία συγγνώμη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με θέμα “ΠαίΖΟΥΜΕ όλοι μαζί και δημιουργούμε ένα κόσμο χωρίς εμπόδια” σήμερα στη Βίλα Μορντώχ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστά τα αρτοποιία του Αγίου Πνεύματος – “Προμηθευτείτε ψωμί για τρεις ημέρες”