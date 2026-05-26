Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η αποστολή του ΥΜΑΘ στο Βουκουρέστι

Πλειάδα ευκαιριών για επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων συνεχίζει να προσφέρει η αγορά της Ρουμανίας, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της γεωργίας αλλά και των καταναλωτικών βιομηχανικών προϊόντων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η διοίκηση του του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με τον Υφυπουργό Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα και τους εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων στο πλαίσιο της μεγάλης αποστολής στο Βουκουρέστι που οργάνωσε το ΥΜΑΘ.

Έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Βασίλης Σταύρου, τόσο στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η Ρουμανία, η οποία στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση, όσο όμως και στην υστέρηση της χώρας στον τομέα της ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα και στην τρέχουσα πολιτική αστάθεια. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι στην αποστολή του ΥΜΑΘ στο Βουκουρέστι συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι πρόεδροι του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σάββας Καραφυλλίδης, και ο πρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Γεωργάκος με στόχο την συνολικότερη ανάπτυξη ελληνικών διαβαλκανικών συνεργασιών.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών και των διοικήσεων των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης με τον διευθυντή του Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, καθηγητή Τούντορ Ντίνου, και φοιτητές του εν λόγω τμήματος. Ο ΥΜΑΘ πρότεινε τη διοργάνωση εκπαιδευτικού ταξιδιού στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η διοίκηση του ΑΠΘ πρότεινε φιλοξενία των εν λόγω φοιτητών στις κατασκηνώσεις του Πανεπιστημίου στο Ποσείδι Χαλκιδικής. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πρότεινε από την πλευρά του την ένταξη του Τμήματος στην Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων Βαλκανικών Χωρών, ενώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας απηύθυνε πρόσκληση για συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου σε επικείμενο συνέδριο για νέους επιστήμονες και η ΔΕΘ Α.Ε. πρότεινε οι φοιτητές του Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών να επισκεφθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στο Περίπτερο στο οποίο συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια.

Ακολούθησε επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών και των μελών της ελληνικής αποστολής στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, όπου τους υποδέχθηκε ο βουλευτής και πρόεδρος των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρουμανίας Ντράγκος Γκαμπριέλ Ζησόπουλος και ο Αντιπρόεδρος της Ρουμανικής Γερουσίας Mihai Coteţ, και ξεναγήθηκαν στο κτίριο.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συνάντηση των μελών της ελληνικής αποστολής με τους Προέδρους των 20 και πλέον Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρουμανίας, που ταξίδεψαν από μακρινές περιοχές της Ρουμανίας όπως το Ιάσιο, το Κλουζ και η Βράϊλα για να συναντηθούν με την ελληνική αποστολή. Οι Έλληνες της Ρουμανίας μιλούσαν με τόση θέρμη για την Ελλάδα που προκάλεσαν τη συγκίνηση αλλά και την περηφάνεια όλων των μελών της ελληνικής αποστολής.

Το απόγευμα ο ΥΜΑΘ επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ρουμανίας, όπου συναντήθηκε με τον Επίσκοπο Βαρλαάμ του Πλοεστίου, Βοηθό Επίσκοπο του Πατριάρχη και Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Ρουμανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.