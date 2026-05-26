Αθλητισμός: Γιατί το περπάτημα θεωρείται η πιο εύκολη άσκηση

Το περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο απλές αλλά αποτελεσματικές μορφές άσκησης, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Τα οφέλη

Βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία

Μειώνει το άγχος

Βοηθά στον έλεγχο του βάρους

Ενισχύει τη διάθεση

Συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ύπνου

Οι ειδικοί προτείνουν τουλάχιστον 30 λεπτά γρήγορου περπατήματος ημερησίως για σημαντικά οφέλη στην υγεία.

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα