Αθλητισμός: Γιατί το περπάτημα θεωρείται η πιο εύκολη άσκηση
THESTIVAL TEAM
Το περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο απλές αλλά αποτελεσματικές μορφές άσκησης, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Τα οφέλη
- Βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία
- Μειώνει το άγχος
- Βοηθά στον έλεγχο του βάρους
- Ενισχύει τη διάθεση
- Συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ύπνου
Οι ειδικοί προτείνουν τουλάχιστον 30 λεπτά γρήγορου περπατήματος ημερησίως για σημαντικά οφέλη στην υγεία.
Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα
- Χρησιμοποιήστε σκάλες αντί για ασανσέρ.
- Κατεβείτε μία στάση νωρίτερα.
- Προτιμήστε μικρές μετακινήσεις με τα πόδια.