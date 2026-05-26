Χρήστος Θηβαίος: Δούλεψα ως παλιατζής στη Μπολόνια για να επιβιώσω

O Χρήστος Θηβαίος έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στο ξεκίνημα της καριέρας του, όσο και στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή «Στούντιο 4» και εξήγησε ότι οι γονείς του δεν ήθελαν να γίνει ηθοποιός, ενώ εκείνος αποκάλυψε πώς αποφάσισε να πάει για σπουδές στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Μάλιστα, ο Χρήστος Θηβαίος σημείωσε ότι για να επιβιώσει εκεί δούλευε ως παλιατζής.

«Οι γονείς μου εξεπλάγησαν όταν τους είπα ότι εγώ θέλω να πάω να σπουδάσω, απλά ήθελα να πάω σε μια άλλη χώρα», είπε αρχικά.

«Είχα κάνει ένα τυχαίο ταξίδι στην Μπολόνια ως τουρίστας. Αλλά παράλληλα, από την παρέα των Εξαρχείων, τους “Συνήθεις Ύποπτους”, ας πούμε, διάβαζα πάρα πολύ λογοτεχνία, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είχα πάρει τα βιβλία μου και για να βρω λίγη ησυχία πήγα στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Εκεί επιτρέπεται, τουλάχιστον τότε, να πας στη βιβλιοθήκη με την ησυχία σου, να διαβάσεις ό,τι θες», πρόσθεσε.

«Είναι άλλες συνθήκες εκεί, είχε πάρα πολλή ησυχία, πάρα πολύ όμορφα στο πανεπιστήμιο. Και όπως καθόμουνα και μελετούσα, διάβαζα λογοτεχνία. Θυμάμαι ήταν το “Στον δρόμο” του Τζακ Κέρουακ και σήκωσα το βλέμμα μου ψηλά και έχει μια αψίδα μες στη βιβλιοθήκη όπου έχει ένα ψηφιδωτό με κρύσταλλα.

Εγώ δε, ανάμεσα στο αγγλικό κείμενο του Τζακ Κέρουακ είμαι στην Μπολόνια και έχω κάνει ταξίδι στην Ιταλία, στην Ευρώπη, ψάχνω να βρω τον δρόμο μου, όπως όλοι οι έφηβοι ας πούμε…», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Χρήστος Θηβαίος.

«Αυτό ήτανε το ’80, ’81 και σηκώνω το βλέμμα μου ψηλά, μες στην ησυχία, και διαβάζω, στα ελληνικά “Ψυχής Ιατρείον”, μες στη βιβλιοθήκη της Μπολόνια. Υπάρχει αυτή η επιγραφή! Και λέω “εδώ θέλω να σπουδάσω. Και γύρισα στην Ελλάδα και είπα στους δικούς μου, λέω “εγώ θα σπουδάσω, αν έχετε τη δυνατότητα κάπου να συνδράμετε κι εσείς σ’ αυτό, θα δουλέψω για να τα φέρω κι εγώ αυτά”», πρόσθεσε.

«Δούλεψα ως παλιατζής για να επιβιώσω. Ήταν ένας φοιτητής καλών τεχνών, ο Ίκο, από το Φεντερίκο, ένα πολύ καλό παιδί, ο οποίος είχε ένα βανάκι, και πηγαίναμε και αδειάζαμε σπίτια, αποθήκες, αχυρώνες… Παίρναμε παλιά πράγματα, προς μεταπώληση. Εκείνος τα πούλαγε, εγώ έπαιρνα το μεροκάματο. Λοιπόν, κάποια στιγμή, μέσα σε όλα αυτά αδειάσαμε ένα σπίτι. Εκεί τα σπίτια δεν έχουν ασανσέρ, στο κέντρο ειδικά της Μπολόνια, είναι παλιά σπίτια, όλα με σκάλες… Και όπως είχα κατεβάσει, θυμάμαι, ένα περίεργο έπιπλο με κάτι συρτάρια, κάτι σαν κομό, με έναν σκελετό περίεργο το οποίο είχε επάνω, ένα μαντολίνο. Μου λέει “επειδή είσαι μουσικός αυτό, άμα θες, το παίρνεις”. Και το πήρα. Και ερχόμενος στην Ελλάδα το έδωσα στον Τάσο Λώλη από τους «Συνήθεις Ύποπτους» και γι’ αυτό υπάρχει κι αυτός ο ήχος του μαντολίνου στους “Συνήθεις Ύποπτους”», είπε για το πως κατάφερε να επιβιώσει οικονομικά εκεί.

Επίσης ο Χρήστος Θηβαίος ανέφερε: «Οι γονείς μου φοβόντουσαν ότι θα γίνω καλλιτέχνης. Είχανε ζήσει μια δύσκολη ζωή».

«Το θέμα ήτανε ότι χρωστάω στην οικογένεια όχι μόνο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους φίλους των γονιών μου. Ο Ζαννίνο, ας πούμε, όταν ήμουν παιδί του, ο Κώστας Βουτσάς, που ήμουν παιδί του, η Γεωργία Βασιλειάδου, η Άννα Καλουτά, ο Βασίλης ο Αυλωνίτης, η Μάρθα Καραγιάννη. Όλοι αυτοί έλεγαν “Μην ακολουθήσει ο Χρηστάκης στα δικά μας βήματα, μην τραβήξει όλα αυτά που τραβήξαμε εμείς, που τραβάμε εμείς”. Για να φτάσουν εκεί που φτάσανε οι άνθρωποι… δεινοπαθήσανε», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.

Περιγράφοντας τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε στην Ιταλία υπογράμμισε: «Επιστρέφω από την Ελλάδα μέσα σε μια παγωνιά. Ευτυχώς εκεί στην Μπολόνια τότε, είχαμε φυσικό αέριο, οπότε τα κοινόχρηστα ήταν πολύ πιο χαμηλά, για να πληρώσω. Τουλάχιστον είχα ζέστη. Και είχανε και κάποιο μπλόκο οι τράπεζες, δεν μπορούσα… Δεν είχα ξεκινήσει ακόμα να δουλεύω στην περίοδο εκείνη και δεν μπορούσαν και οι δικοί μου να μου στείλουν κάποια χρήματα για να ζήσω. Όπου ψάχνω τα ντουλάπια, ψάχνω τα πάντα να δω τι έχουν αφήσει οι υπόλοιποι φοιτητές στο σπίτι. Βρίσκω λοιπόν μια νταμιτζάνα λάδι. Βρίσκω ζάχαρη. Οπότε είχα ζάχαρη, λάδι. Νερό υπάρχει απ’ τη βρύση. Και έψαξα σε όλα τα παλτά και τα μπουφάν και ό,τι ψιλά βρήκα, πήγα και αγόρασα σιμιγδάλι και έφτιαξα χαλβά. Τη γνωστή συνταγή. Και έζησα για μια βδομάδα, δέκα μέρες με χαλβά. Ό,τι περίσσεψε νομίζω, πήγα και πήρα και κανέλα και ήμουν άρχοντας».

Τέλος, ο Χρήστος Θηβαίος αναφέρθηκε και στην αντίδραση της μητέρας του όταν άρχισε να καταξιώνεται ως τραγουδιστής.

«Της είπα “μαμά, θα τραγουδήσω με τον Γιώργο Νταλάρα στην Ιερά Οδό”. Μου λέει “παιδί μου, μην τα πιστεύεις αυτά”. Δεν έζησε να το δει. Έφυγε τον Οκτώβριο κι εγώ βγήκα τον Δεκέμβριο. Φοβερό. Θα το ήθελα να είναι εκεί. Πίστευα ότι αν προσπαθήσεις και θέλεις -και αυτό είναι οδηγία προς ναυτιλλομένους- αν πιστεύεις πραγματικά αυτό που θέλεις, χωρίς εκπτώσεις, αλλά να είσαι ο εαυτός σου, θα γίνει», δήλωσε.