Μουντιάλ 2026: Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Σακίρα με συμμετοχή των Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ

Η Σακίρα κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Dai Dai» για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, στο οποίο συνεργάζεται με τον Burna Boy και συμμετέχουν πολλοί από τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.

Στο βίντεο κλιπ της Σακίρα, που όπως είναι λογικό έχει γίνει ήδη viral, μιας και πρόκειται για το τραγούδι του Μουντιάλ, συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Χάρι Κέιν και Βινίσιους Τζούνιορ.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια εμφανίζεται με τα χρώματα της πατρίδας της, που συμμετέχει στο τουρνουά, ενώ στο βίντεο κλιπ είναι και οι Ghetto Kids Uganda, μία φιλανθρωπική ομάδα που στηρίζει παιδιά μέσω της μουσικής και του χορού.

Υπενθυμίζεται ότι η Σακίρα θα εμφανιστεί στο halftime show του τελικού του Μουντιάλ στο Νιού Τζέρσεϊ, με τη Μαντόνα, τους BTS και τους Coldplay να είναι μαζί της στη σκηνή. Το ημίχρονο του τελικού, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, θα κρατήσει περισσότερο από το συνηθισμένο για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο show.