Χαμός στο Twitter με το όνομα του κόμματος Τσίπρα: “Γιατί δεν το ονόμασε… ΕΛΕΟΣ;”
Το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα άναψε… φωτιές στο twitter.
Τα αρχικά ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσιάστηκε σήμερα στο Θησείο από τον πρώην πρωθυπουργό, παραπέμπουν στην… Ελληνική Αστυνομία και το twitter γέμισε από σχόλια, κυρίως ειρωνικά για την ονομασία της νέας παράταξης.
«Γιατί δεν το ονόμασε ΕΛΕΟΣ», «ΕΛΑΣ με έλα “λ” όπως… Γιάνης με ένα “ν”» και «Τσίπρας, ΕΛΑΣ παντοντινός μπελάς» είναι ορισμένα από τα tweets για το όνομα, ενώ υπήρχαν και «εναλλακτικές» προτάσεις για την ονομασία.
Δείτε ορισμένες από τις αναρτήσεις στο twitter:
Γιατί δεν το έβγαζε ΕΛΕΟΣ;;
Αφού όλοι αυτό ξεστομίζουν μόλις ακούν το όνομα.#τσιπρας #ελας #εαμ #Θησειο— Ο πρώτος του χωριού ® (@1stinthevillage) May 26, 2026
#ΕΛΑΣ το νέο κόμμα του Τσίπρα.— George Lee (@Harhalas) May 26, 2026
Ελληνική Αστυνομία.
Νταξ τα σπάει 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#Τσιπρας pic.twitter.com/pnA0GqRZO7
Τσιπρας ελας παντοτινος μπελας— satraparos (@orbelin21) May 26, 2026
Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ κόμμα που ονομάζεται ΕΛΑΣ δεν ψηφίζω ούτε πιστόλι στον κρόταφο να μου βάλουν. #Τσιπρας— Despina Magkanari (@DMagkanari) May 26, 2026