Θεσσαλονίκη: Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και κοπής χόρτων από αύριο επί της 4ης Επαρχιακής οδού

Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και κοπής χόρτων επί της 4ης Επαρχιακής οδού (Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου), από την επιχείρηση JUMBO έως την οδό Κονταξοπούλου, θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με έναρξη των εργασιών από την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και για 15 ημέρες, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.