Δ. Ωραιοκάστρου: Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την ανάπλαση τριών πλατειών και την ανακατασκευή του γηπέδου στον Δρυμό

Σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την εικόνα και την καθημερινότητα στην Κοινότητα Δρυμού προχωρά η διοίκηση του Παντελή Τσακίρη στον Δήμο Ωραιοκάστρου, μετά την υπογραφή των συμβάσεων για δύο σημαντικά έργα που αφορούν στην ανάπλαση τριών κεντρικών πλατειών και τη βελτίωση των υποδομών του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κοινότητας.

Τα έργα σχεδιάστηκαν για να δημιουργηθεί ένας πιο λειτουργικός, σύγχρονος και φιλικός δημόσιος χώρος και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύοντας παράλληλα την ταυτότητα και την αναπτυξιακή προοπτική του Δρυμού.

«Ο Δρυμός αλλάζει πρόσωπο με έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν την εικόνα της περιοχής. Από τις πλατείες, που αποτελούν σημεία συνάντησης και κοινωνικής ζωής, έως το γήπεδο, που φιλοξενεί τον αθλητισμό και τη νέα γενιά, επενδύουμε σε υποδομές που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι. Στόχος μας είναι ένας Δρυμός πιο λειτουργικός, πιο όμορφος, πιο προσβάσιμος και πιο φιλικός για όλους», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης και πρόσθεσε:

«Προχωράμε με σχέδιο και συνέπεια σε παρεμβάσεις σε όλο τον Δήμο Ωραιοκάστρου που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των δημοτών και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας».

Η ανάπλαση των πλατειών

Σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, υπέγραψε τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου της ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας, της πλατείας Μπάρες και της πλατείας Πέντε Βρύσες, με τον εκπρόσωπο της εταιρείας που ανέλαβε να υλοποιήσει το έργο.

Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ο αντιδήμαρχος Μυγδονίας, Γιώργος Παρισόπουλος και η πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμού, Όλγα Διαμέλα.

Πρόκειται για τους πιο σημαντικούς ελεύθερους δημόσιους χώρους της Κοινότητας Δρυμού, οι οποίοι αποτελούν διαχρονικά σημεία κοινωνικής συνάντησης και δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση του έργου, η αρχιτεκτονική μελέτη που έγινε στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, μέσα από παρεμβάσεις που βελτιώνουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική τους.

Ειδικότερα, προβλέπονται: διαμόρφωση χώρων συνάθροισης, περιπάτου, στάσης και ανάπαυσης, δυνατότητα φιλοξενίας εκδηλώσεων και κοινωνικών δράσεων, προστασία και εμπλουτισμός του πρασίνου με φυτεύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες, ενίσχυση της ιστορικής ταυτότητας και της μνήμης του τόπου, εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και φωτισμού, εξασφάλιση καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες, βιοκλιματικές παρεμβάσεις για βελτίωση των συνθηκών άνεσης και δροσισμού.

Οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί με ήπιο και καλαίσθητο χαρακτήρα, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον του οικισμού, αξιοποιώντας υλικά υψηλής αντοχής και μακροχρόνιας χρήσης. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ταυτότητας των δημόσιων χώρων, η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού και ελκυστικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής ζωής και της καθημερινής χρήσης των κοινόχρηστων σημείων του Δρυμού.

Η ανακατασκευή του γηπέδου Δρυμού

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, υπέγραψε επίσης την σύμβαση για την υλοποίηση του έργου της ανακατασκευής και αναβάθμισης του γηπέδου Δρυμού με τον εκπρόσωπο της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο. Παρών ήταν ο αντιδήμαρχος Μυγδονίας, Γιώργος Παρισόπουλος και η πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμού, Όλγα Διαμέλα.

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου προβλέπονται εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του αρδευτικού δικτύου, καθώς και ανακατασκευή και επανασπορά του χλοοτάπητα. Στις κερκίδες θα πραγματοποιηθούν αντικατάσταση δαπέδων, τοποθέτηση νέων μεταλλικών σκαλοπατιών και εγκατάσταση νέων καθισμάτων, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την εμπειρία των θεατών.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις προβλέπονται και στο κτίριο των αποδυτηρίων, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης κουφωμάτων, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων, ανακαίνιση χώρων υγιεινής, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, τοποθέτηση φωτισμού, θερμαντικών σωμάτων και βελτιώσεις πυρασφάλειας και στεγάνωσης.