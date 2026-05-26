Υγεία: Τα σημάδια αφυδάτωσης που δεν πρέπει να αγνοείτε

Η αφυδάτωση είναι ένα συχνό πρόβλημα, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες, και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον οργανισμό.

Συμπτώματα που χρειάζονται προσοχή

Έντονη δίψα

Ζαλάδα

Πονοκέφαλος

Ξηροστομία

Κόπωση

Σκούρα ούρα

Πώς να προστατευτείτε

Οι γιατροί συνιστούν συχνή κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αίσθημα δίψας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Επιπλέον, τροφές πλούσιες σε νερό όπως φρούτα και λαχανικά βοηθούν σημαντικά στη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού.