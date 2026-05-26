Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στο “Θεαγένειο” για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες εργασίας

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο, Τετάρτη, στις 08:00 το πρωί, στον αύλειο χώρο του αντικαρκινικού νοσοκομείου “Θεαγένειο” οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και εντεινόμενη εργασιακή πίεση.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας λειτουργεί εδώ και χρόνια με σημαντικά κενά σε προσωπικό, γεγονός που –όπως υποστηρίζουν– επηρεάζει τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας όσο και τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και παραιτήσεων, ενώ οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν το 30%.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Διοικητική Υπηρεσία, όπου –όπως τονίζεται– δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις εδώ και χρόνια, αλλά και στα εργαστήρια και στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, όπου τα προβλήματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν επίσης ότι σε ογκολογικά τμήματα υπάρχουν βάρδιες που καλύπτονται ακόμη και από μία μόνο νοσηλεύτρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κάνουν λόγο για εξουθένωση του προσωπικού και δυσκολία στη χορήγηση αδειών.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας συμβασιούχων εργαζομένων, ζητώντας τη μονιμοποίησή τους. Όπως σημειώνουν, εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, επικουρικοί και συμβασιούχοι ΣΟΧ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου.

Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη λόγος για σταδιακή ανάθεση υπηρεσιών σε εργολάβους, καθώς και για προβλήματα που αφορούν τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, τις μισθολογικές απολαβές και την καταβολή δεδουλευμένων.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου διεκδικούν: