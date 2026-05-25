Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», έρχεται και η ώρα για την επικύρωση της ίδρυσής του.

Την Τρίτη (26/5) στις 10:00 στον Άρειο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού.

Το κόμμα που έχει ως σύμβολα το περιστέρι με το κλαδί ελιάς παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» της Πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Στην ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», ενώ παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος.