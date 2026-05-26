Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώνει την επίτευξη ενός ακόμη σημαντικού εθνικού οροσήμου: με την έναρξη των νέων αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων, το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του και επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα έργο που για δεκαετίες αποτελούσε εθνική εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, “από το 2019 μέχρι σήμερα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο επιτάχυνε ουσιαστικά τις διαδικασίες κτηματογράφησης και ανάρτησης, μέσα από στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, ψηφιοποίηση υπηρεσιών, ενίσχυση της παρακολούθησης των συμβάσεων και απλούστευση των διαδικασιών για τους πολίτες και τους επαγγελματίες”.

Η ανάρτηση αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της διαδικασίας, καθώς για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους, να ελέγξουν την ορθότητά τους και να ζητήσουν διορθώσεις όπου απαιτείται.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου και ειδικότερα μέσω του ψηφιακού χάρτη maps.ktimatologio.gr, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν τα ακίνητά τους και να βλέπουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί για αυτά, αξιοποιώντας πλέον ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον χωρικής πληροφορίας για όλη τη χώρα.

Η επίτευξη του 99% στην ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων υπερβαίνει τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση του έργου.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η προσπάθεια συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το επόμενο διάστημα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο επικεντρώνεται:

στην ολοκλήρωση των εργασιών στις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη,

στη διαχείριση των εκκρεμοτήτων κτηματογράφησης,

στην ολοκλήρωση των ειδικών κτηματολογίων,

και στην πλήρη μετάβαση της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος ψηφιακού Κτηματολογίου.

Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό και τις δεσμεύσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο συνεχίζει με σχέδιο και συνέπεια την υλοποίηση ενός έργου εθνικής σημασίας, που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία των συναλλαγών και τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα