Βορίδης για Καρυστιανού: Νομίζω ότι αξιοποιεί το προσωπικό της δράμα πολιτικά

«Η Καρυστιανού αξιοποιεί το προσωπικό της δράμα πολιτικά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης, μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Εκείνη κι εγώ», με τον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα.

Αρχικά, αναφερόμενος στα νέα κόμματα γενικότερα, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι υπάρχει πάντα μια διαφορά ανάμεσα στη Δεξιά και στην Αριστερά. Όπως εξήγησε: «Ο κεντρώος δεν έχει συγκεκριμένη ιδεοπολιτική άποψη. Οι κεντρώοι είχαν συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, ιδιαίτερα την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Δεξιοί ήταν οι βασιλόφρονες και υπήρχε ένα κέντρο, που δεν ήταν κομμουνιστές, αλλά ούτε βασιλόφρονες. Μεταπολιτευτικά έχει ατονήσει αυτό. Ο κεντρώος πλέον είναι μετακινούμενος ψηφοφόρος, δεν έχει ισχυρούς δεσμούς με κάποιο κόμμα. Διακρίνω μια μεταβολή μεταμνημονιακά. Μέχρι το μνημόνιο, η ΝΔ έλεγε ότι μας ενδιαφέρει ο κεντρώος. Τώρα έχεις swinging voters (μετακινούμενους ψηφοφόρους) και στα δεξιά».

Σχετικά με τα νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, ο Μάκης Βορίδης είπε για τη Μαρία Καρυστιανού: «Νομίζω ότι αξιοποιεί το προσωπικό της δράμα πολιτικά. Πάνω στην εικόνα που έκτισε από μία τραγωδία, ήδη προ διετίας είχε αναπτύξει πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων είναι τίποτα, κοινοτοπίες τα όσα είπε. Ενσυνείδητα αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε πολιτικό χαρακτηριστικό. Όσο αποκτάει πολιτική ταυτότητα, θα χάνει. Θα πρέπει να συνταχθεί κάπου πολιτικά. Τώρα δεν έχει ακόμα πρόγραμμα, αλλά μετά θα κληθεί να απαντήσει».

Συνέχισε λέγοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού «απευθύνεται στον αντισυστημικό, αντιπολιτικό χυλό». Ακόμα επισήμανε σχετικά με την κριτική που τους ασκεί, ότι τουλάχιστον εκείνοι (η ΝΔ) έχουν ένα πρόγραμμα.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε αρχικά ότι διαφέρει η προσπάθειά του σχετικά με την Καρυστιανού. «Ο Τσίπρας κάνει κάτι απλό. Λέει “έφυγα αποτυχημένος με 17%. Σας έδωσα την αξιωματική αντιπολίτευση και την πήγατε στο 5%. Εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Εγώ το ξαναφτιάχνω το κατάστημα (της Αριστεράς) με τους δικούς μου όρους”. Αυτό είναι το πολιτικό του εγχείρημα», είπε ο Μάκης Βορίδης.

«Ο Τσίπρας θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%», τόνισε ο Μάκης Βορίδης, γιατί «όλοι οι υπόλοιποι (της Αριστεράς) δεν θα τον αφήσουν». «Πρόκειται για μια εσωτερική ανακατανομή των ψηφοφόρων της Αριστεράς», είπε στη συνέχεια.

Για τη Νέα Δημοκρατία

«Εμείς ό,τι έχουμε πει στον πολίτη το έχουμε κάνει», επισήμανε ο κ. Βορίδης σχετικά με τα όσα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία όσα χρόνια είναι κυβέρνηση. Αναφερόμενος στην κριτική που ακούνε σχετικά με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπών κ.λπ., είπε ότι γίνανε οι άρσεις ασυλιών. «1.543.000 τα ποσά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μαζί με τις άρσεις ασυλιών, για 11 υποθέσεις που ελέγχονται. Από το 1,5 εκατομμύριο, μένουν 100.000. Από τα τελικά ποσά, τελικά ελέγχονται για πολύ λιγότερα ποσά. Δεν μπορούσε να έχει γίνει τεχνική έκθεση; Δεν είναι σοβαρά πράγματα σε επίπεδο Εισαγγελίας».

Άφησε αιχμές για τη Λάουρα Κοβέσι λέγοντας: «Όταν ακούω την Κοβέσι να κάνει γράμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία, γιατί παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου, γιατί διορίζεται εφέτης ανακριτής κ.λπ., δεν καταλαβαίνω τι την ενοχλεί. Παραπονείται για το δικαστικό συμβούλιο, για τις αρμοδιότητές του. Από τη μια μεριά οι αίολες αιτιάσεις και μετά λέμε “ώπα, συγνώμη;”».

Για το Συνέδριο της ΝΔ

Αναφερόμενος στο τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης Βορίδης είπε: «Δε μίλησα, γιατί είχα καλυφθεί από τον πρόεδρο. Δεν ξέρω γιατί δεν μίλησε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και η Ντόρα Μπακογιάννη. Ήταν ένα συνέδριο προ των εκλογών. Όσα θέλαμε, ετέθησαν από τον πρόεδρο, δεν είχα να συμπληρώσω κάτι. Είναι συνέδριο συσπείρωσης, ενότητας και διάταξης μάχης».

Στο σχόλιο των δημοσιογράφων ότι ο Κώστας Καραμανλής σήμερα θα είναι μαζί τον Βαγγέλη Καλπαδάκη στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν και δεν ήρθε στο συνέδριο της ΝΔ, ο Μάκης Βορίδης δεν σχολίασε κάτι.

Για τις υποκλοπές

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Μάκης Βορίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει: «Ουδεμία σχέση έχει η νόμιμη επισύνδεση με τις παράνομες. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είχε σχέση με τις νόμιμες, μη ελεγχόμενες στην ποινική διαδικασία. Είναι εξυπνακισμοί της αντιπολίτευσης».

Για την αντιπολίτευση

Καταλήγοντας, ο Μάκης Βορίδης ανέφερε: «Η αντιπολίτευση 2,5 χρόνια έχει πλήρη ανικανότητα να αρθρώσει στοιχειώδη αντιπολιτευτική πρόταση. Έχει επενδύσει σε ξυλόλια, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ. Άρα θα είναι αντίστοιχα τα οφέλης τους από την επένδυση αυτή».