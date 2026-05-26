Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ παρουσίασε τη φανέλα των 100 χρόνων με έντονο συμβολισμό – Δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την επετειακή ρετρό φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, σε μία εμφάνιση γεμάτη ιστορικούς συμβολισμούς, συναισθηματικές αναφορές και έντονο άρωμα από το παρελθόν του «Δικεφάλου».

Η νέα φανέλα αποτελεί φόρο τιμής στις ρίζες του μπασκετικού ΠΑΟΚ και είναι εμπνευσμένη από εμφάνιση που χρησιμοποιούσε η ομάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1970, σε μια εποχή όπου το μπάσκετ δεν είχε ακόμη τη λάμψη και τη δυναμική που απέκτησε αργότερα στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε μέσα από αυτή τη φανέλα να τιμήσει μια γενιά αθλητών που, χωρίς τίτλους και μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες, κράτησε ζωντανό το τμήμα μπάσκετ και έβαλε τις βάσεις για όσα ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες.

Ήταν οι άνθρωποι που υπηρέτησαν τον σύλλογο με πάθος, αυταπάρνηση και ανιδιοτελή αγάπη για τη φανέλα, δημιουργώντας τον χαρακτήρα και την κουλτούρα που συνοδεύει μέχρι σήμερα τον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ υπογραμμίζει πως μπορεί εκείνη η περίοδος να μη συνδέθηκε με κατακτήσεις, αποτέλεσε όμως ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου.

«Είναι οι στιγμές που διαμόρφωσαν χαρακτήρες, δημιούργησαν δεσμούς και κράτησαν ζωντανή τη φλόγα του ΠΑΟΚ», τονίζεται χαρακτηριστικά.