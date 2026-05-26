Χαλκιδική: Αναβιώνει για τρίτη χρονιά ο “αρνιώτικος γάμος” στον Δήμο Αριστοτέλη

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αναβιώνει από τον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής ο «αρνιώτικος γάμος» στο πλαίσιο της διεξαγωγής των εκδηλώσεων «Αριστοτέλεια» .Η φετινή αναβίωση θα πραγματοποιηθεί στην Αρναία την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11:30 μέχρι αργά το μεσημέρι.

Η ροή της ακολουθεί το παραδοσιακό τελετουργικό ενός αυθεντικού γάμου της Αρναίας, όπως αυτός καταγράφηκε το 1793 από το Γάλλο Πρόξενο της Θεσσαλονίκης Esprit-Marie Cousinéry. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιβλίο με τίτλο «Ένα ταξίδι στη Χαλκιδική στα 1793» του Στέφανου Κότσιανου, ο Γάλλος επισκέπτης είχε πραγματικά εντυπωσιαστεί από το γάμο της εποχής εκείνης (18ος αιώνας): από τα χρώματα, τις προίκες, τις συνήθειες, το γλέντι.

Ο γάμος θα ξεκινήσει από την πλατεία «το Χοροστάσι» (πλατεία Δημαρχείου). Η νύφη θα στολιστεί με την τοπική νυφιάτικη φορεσιά στον παραδοσιακό ξενώνα «Αριστοτέλους, του Αλεξάνδρου», συνοδεία ντόπιων τραγουδισμάτων. Φίλες, οικογένειες, συγγενείς και χωριανοί («ψίκι») καταφθάνουν από νωρίς στον ξενώνα, ο οποίος θεωρείται το πατρικό της: με τον τρόπο αυτό θα αποχαιρετήσει τους δικούς της, ενώ η προίκα της φορτώνεται στα άλογα και φεύγει για το νέο σπιτικό.

Ο γαμπρός προετοιμάζεται στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου της Αρναίας, το οποίο υποκαθιστά το δικό του πατρικό. Συγγενείς και φίλοι («ψίκι») «τον ντύνουν» με την παραδοσιακή γαμπριάτικη φορεσιά και «τον τραγουδούν», ενώ ο μπαρμπέρης τον ξυρίζει με σαπουνάδα και φαλτσέτα όπως παλιά.

Με παραδοσιακά όργανα, μουσικές τοπικές και χορούς αρνιώτικους, το «ψίκι» του γαμπρού ξεκινά την πορεία του προς το σπίτι της νύφης. Γαμήλια τραταρίσματα και μουντοβίνα (τσίπουρο από κηρύθρα) προσφέρονται από τους συγγενείς καθ’ όλη τη διάρκεια της χαρούμενης πορείας.

Τα δύο «ψίκια» συναντιούνται στο «Χοροστάσι» και οδηγούνται στην εκκλησία για τη στέψη. Αμέσως μετά το μυστήριο η πλατεία μετατρέπεται σε παραδοσιακό καφενείο και το γαμήλιο γλέντι αρχίζει ολοκληρώνοντας την αναβίωση.

Η διοργάνωση του Δήμου Αριστοτέλη, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στηρίζεται καθοριστικά από όλους τους τοπικούς φορείς, μετατρέποντας την αναπαράσταση σε βιωματική εμπειρία και διασφαλίζοντας την ιστορική αυθεντικότητα, αλλά και τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή.