MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αεροπλάνο προσγειώθηκε αναγκαστικά στον Άραξο λόγω μηχανικής βλάβης

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός σήμανε χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, όταν ενημερώθηκαν για αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το tempo24 χθες το απόγευμα σε πτήση από το Ηράκλειο προς το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη και άμεσα ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του Αράξου πως θα προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση για να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο, ωστόσο όλα πήγαν καλά.

Ο πιλότος και τρεις Ισραηλινοί επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Αεροπλάνο Άραξος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μαρίλια Μητρούση: Η Μιμή Ντενίση με έβαλε στο θέατρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Έρχεται νέο διπλό χαράτσι για τα ακίνητα – Τι θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2027

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

Πού θα κυμανθούν οι τιμές των καυσίμων το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Κ. Καραγκούνης: Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και η εργασιακή σταθερότητα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τη Λάρισα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ισπανία: Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του MV Hondius, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό