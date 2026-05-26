Αεροπλάνο προσγειώθηκε αναγκαστικά στον Άραξο λόγω μηχανικής βλάβης

Συναγερμός σήμανε χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, όταν ενημερώθηκαν για αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το tempo24 χθες το απόγευμα σε πτήση από το Ηράκλειο προς το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη και άμεσα ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του Αράξου πως θα προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση για να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο, ωστόσο όλα πήγαν καλά.

Ο πιλότος και τρεις Ισραηλινοί επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.