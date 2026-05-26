WSJ: Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική συνδρομή

Την επανεκκίνηση των ναυτικών επιχειρήσεων συνοδείας στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό την Τρίτη, με στόχο τη διευκόλυνση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ενα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο με δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου με προορισμό την Ινδία καθοδηγήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφότου η Ουάσιγκτον έβαλε νωρίτερα στο στόχαστρο ιρανικά σκάφη και ενώ η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι κατέρριψε ένα drone που ενεπλάκη στην επίθεση.