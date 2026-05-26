Γρηγόρης Γκουντάρας: Μακάρι όλοι οι άντρες σύζυγοι να γίνουμε σαν τον Τραϊανό Δέλλα

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο οποίος απάντησε για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, αλλά και το Survivor.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν για όλους. Καθόλου ευχάριστη γεύση δεν μου άφησε, ίσα ίσα μου άφησε μια πικρή γεύση, αλλά να είμαστε καλά και να προχωράμε παρακάτω», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας πρόσθεσε: «Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν παλικάρι, ντόμπρα. Μακάρι όλοι οι άντρες σύζυγοι να γίνουμε σαν τον Τραϊανό Δέλλα. Από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα της και δεν έφυγε λεπτό».

Σε ερώτηση για το Survivor, ο Γρηγόρης Γκουντάρας απάντησε: «Ποιο Survivor και ποιο έπαθλο; Ένα παιδί ακρωτηριάστηκε. Είμαι βέβαιος ότι στην Ελλάδα δεν θα ξαναδούμε Survivor. Αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ χοντρό».