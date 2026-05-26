“Νίκη”: Η κοινωνία αισθάνεται απροστάτευτη, όταν το οργανωμένο έγκλημα γιγαντώνεται και το κράτος εμφανίζεται ανήμπορο

«Οι νομοταγείς πολίτες νιώθουν και είναι χωρίς πραγματική προστασία» υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η «Νίκη» ενώ κάνει λόγο για «έκρηξη του οργανωμένου εγκλήματος, δράση διεθνών συμμοριών, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών», επικαλούμενη έκθεση της ΕΛΑΣ.

«Από τα κυκλώματα εκατομμυρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις ένοπλες συμμορίες που αλωνίζουν στις πόλεις και την ανεξέλεγκτη δράση ξένων εγκληματικών ομάδων, η Ελλάδα εκπέμπει εικόνα “Κολομβίας”, με τους νομοταγείς πολίτες να νιώθουν και να είναι χωρίς πραγματική προστασία.

Το νέο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, με την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να λεηλατούσε επί χρόνια δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα μέσω παράνομων επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ακόμη μία τρανή απόδειξη ότι το κράτος έχει παραδοθεί σε κυκλώματα, μαφίες και μηχανισμούς διαφθοράς. Μεγάλο ερώτημα βεβαίως -και φυσικά αναπάντητο- ποιοι κάλυπταν αυτή τη βιομηχανία διασπάθισης δημοσίου χρήματος», αναφέρει η ανακοίνωση της «Νίκης» και συνεχίζει:

«Την ίδια ώρα, η ίδια η έκθεση της ΕΛΑΣ επιβεβαιώνει έκρηξη του οργανωμένου εγκλήματος, δράση διεθνών συμμοριών, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, απάτες και εγκληματικά δίκτυα που αλωνίζουν στη χώρα.

Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, πληθαίνουν οι πληροφορίες για χιλιάδες ένοπλους Τούρκους που δρουν στην Ελλάδα υπό τον μανδύα εγκληματικών οργανώσεων.

Αλήθεια, μπορεί η κυβέρνηση να μας απαντήσει, πώς μπήκαν όλοι αυτοί οι κακοποιοί και πότε; Υπάρχουν στοιχεία για το προφίλ τους; Υπάρχει συνεργασία με διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας για την ακριβή ταυτότητά τους;

Βρίσκονται στα ραντάρ των αρχών και παρακολουθούνται ή δρουν και παρασιτούν ανεξέλεγκτα;

Επίσης, τι θα συμβεί σε περίπτωση ελληνοτουρκικής κρίσης; Κινδυνεύουμε και από “ασύμμετρες απειλές”; Μπορεί να αποκλειστεί κατηγορηματικά η ενεργοποίηση θυλάκων αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό της χώρας με τόσους χιλιάδες λαθρομετανάστες;

Η εικόνα που διαμορφώνεται πλέον είναι εικόνα γενικευμένης αποσύνθεσης.

Όταν η κοινωνία αισθάνεται απροστάτευτη, όταν το οργανωμένο έγκλημα γιγαντώνεται και όταν το κράτος εμφανίζεται ανήμπορο να ελέγξει την κατάσταση, τότε είναι πλέον σαφές ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει.

Και όταν μια κυβέρνηση αδυνατεί να προστατεύσει τους πολίτες της, έχει έρθει η ώρα να φύγει», καταλήγει η ανακοίνωση.