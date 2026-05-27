Χάρης Χριστόπουλος για Αννίτα Μπραντ: Δεν με θαυμάζει, έχει δέσει τον γάιδαρο της

Ο Χάρης Χριστόπουλος και η Αννίτα Μπραντ μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες και στους δημοσιογράφους που τους συνάντησαν σε πρόσφατη κοινή βραδινή έξοδο.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών τους, το αγαπημένο ζευγάρι αναφέρθηκε τόσο στην οικογενειακή του ζωή όσο και στο θέμα της ζήλιας, τονίζοντας πως έχουν αφήσει πίσω τους τέτοιες εντάσεις στην καθημερινότητά τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χάρης Χριστόπουλος επισήμανε αρχικά πως “εγώ θαυμάζω την Ανίτα, όχι εκείνη εμένα. Τώρα, εντάξει, κάναμε τα τρία παιδιά, σου λέει “εδώ είναι αυτός, δεν φεύγει, είναι ερωτευμένος με τα παιδιά”. Έχει δέσει τον γάιδαρο της, που λένε”.

“Τα κινητά μας είναι ελεύθερα. Το δικό μου τουλάχιστον, αν και το δικό της δεν το κοιτάω ποτέ”.

“Δεν θυμάμαι, όχι. Μπορεί να έχω κάνει ένα έτσι πάνω στην οθόνη, κάποια στιγμή, όμως δεν το ψάχνω. Έχουμε τους κωδικούς μας έτσι κι αλλιώς, ξέρει ο ένας τον κωδικό του άλλου” πρόσθεσε, με τη σειρά της, η Ανίτα Μπραντ στις νέες τηλεοπτικές τους δηλώσεις.