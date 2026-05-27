Συλλήψεις διακινητών μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη – Μετέφεραν 17 αλλοδαπούς

Συνελήφθησαν χθες, σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 12 μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα, στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας πέντε 5 μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Σαπών.