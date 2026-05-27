MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με την ίδρυση δύο κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στο στο 7ο συνέδριο που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα και αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023», προσθέτοντας ότι «θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα». Σχολίασε ότι μένει να φανεί «αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή κάτι διαφορετικό», καταλήγοντας ότι «αυτό που άκουσα χθες ήταν μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν»

Για το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το οποίο φέρει τον τίτλο «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» , ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε το εξής: «Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη».

Η κυρία Καρυστιανού θα κριθεί για τις θέσεις της

Αναφερόμενος στην ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Όλοι θα κριθούν στην κάλπη, η κυρία Καρυστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει περιαματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ζητήματα, όπως την Υγεία που συζητήσαμε σήμερα».

Αλέξης Τσίπρας Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βόρεια Ελλάδα: Πώς δρούσε το κύκλωμα που έλαβε παράνομα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τραυματισμός πεζοπόρου στον Όλυμπο – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες σφράγισης ρωγμών στο οδόστρωμα και σήμερα στον Περιφερειακό

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Έμπολα: Πειραματικό εμβόλιο mRNA δείχνει πολλά υποσχόμενο κατά πολλών στελεχών του ιού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Josephine: Ο Νίνο ζηλεύει λίγο και γω τον ζηλεύω