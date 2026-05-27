Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με την ίδρυση δύο κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στο στο 7ο συνέδριο που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα και αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023», προσθέτοντας ότι «θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα». Σχολίασε ότι μένει να φανεί «αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή κάτι διαφορετικό», καταλήγοντας ότι «αυτό που άκουσα χθες ήταν μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν»

Για το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το οποίο φέρει τον τίτλο «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» , ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε το εξής: «Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη».

Η κυρία Καρυστιανού θα κριθεί για τις θέσεις της

Αναφερόμενος στην ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Όλοι θα κριθούν στην κάλπη, η κυρία Καρυστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει περιαματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ζητήματα, όπως την Υγεία που συζητήσαμε σήμερα».