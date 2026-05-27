Θεσσαλονίκη: 50χρονος παρενόχλησε τη σύντροφο 29χρονου και του επιτέθηκε όταν πήγε να τη σώσει – Κατέληξε στο νοσοκομείο από τη συμπλοκή

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος από την Αλβανία μετά από άγρια συμπλοκή που είχε με έναν 29χρονο Βούλγαρο μέσα στο σπίτι του, στη Θεσσαλονίκη, όταν ο δεύτερος έσωσε τη σύντροφό του από τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από τον 50χρονο.

Ο 29χρονος είχε πάει μαζί με τη σύντροφό του για επίσκεψη στο σπίτι του 50χρονου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα και τότε ο 50χρονος της επιτέθηκε. Ο άνδρας φέρεται να της έσκισε την μπλούζα και να τη χάιδεψε στο στήθος, ενώ εκείνη φώναζε για να γλιτώσει.

Ο 29χρονος σύντροφός της έτρεξε αμέσως να βοηθήσει τη σύντροφό του και αρχικά δέχθηκε χτύπημα από τον 50χρονο ενώ στη συνέχεια ακολούθησε άγρα συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών. Μάλιστα αλληλοτραυματίστηκαν με χρήση αντικειμένων που υπήρχαν στον χώρο (σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και μεταλλικό σωλήνα).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος διακομίσθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

