Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί, αναμένεται να περάσει σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Την περασμένη Δευτέρα ο καθ’ ομολογίαν πατροκτόνος οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα, η οποία άσκησε εις βάρος του κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πέρα από τη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του καθ’ ομολογίαν πατροκτόνου για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Στη συνέχεια ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.

Ο 30χρονος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Κυριακής και φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από την κόρη του θύματος, η οποία τον αναζητούσε από το Σάββατο. Χθες, Κυριακή, πήγε στο σπίτι που διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός αυτός της παραδέχθηκε ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα μετά από καυγά που είχαν οι δυό τους.

