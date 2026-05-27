Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα:

Εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων στη Χ.Θ. 61+800 (Α/Κ Ν. Μουδανίων – Σιθωνίας) με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, και συγκεκριμένα στον κλάδο εξόδου/εισόδου προς/από Ν. Μουδανιά & Σιθωνία και στις δύο κατευθύνσεις, από την Τετάρτη 27.05.2026 έως την Πέμπτη 28.05.2026 και ώρες από 07:00 έως την δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές. Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα είναι κινητά, και ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα γίνεται τμηματικά και ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Από την Τετάρτη 27 Μαΐου έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων στο ρεύμα προς Χαλκιδική στο έρεισμα, από την Χ.Θ. 25,00 περίπου μέχρι την Χ.Θ. 40,00 με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας. Η ώρα έναρξης των εργασιών θα είναι 08:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ν. Μουδανίων (1, 2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.