Το Rudu Fest έρχεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη και φέρνει ένα ιδιαίτερο μουσικό vibe

Το RUDU FEST ταξιδεύει για 1η φορά στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη και φέρνει το ιδιαίτερο μουσικό του vibe στην ερωτική πόλη!

Η Αμοργός μας έφερε ακόμη πιο κοντά στον κόσμο της Θεσσαλονίκης, που έχει στηρίξει το φεστιβάλ μέσα στα χρόνια αυτά, κι έτσι φέτος το RUDU FEST ανταποδίδει λίγη απ’ την αγάπη αυτή!

Τι περιλαμβάνει: Τρεις συναυλιακές βραδιές στις 27-28-29 Μαΐου στο Rover Bar (Σαλαμίνος 6, Λαδάδικα) και μεγάλο closing party, το Σάββατο 30 Μαΐου, στο Τζέλα Δέλτα (Σπανδώνη 5), αλλά κι άλλες εκπλήξεις.

Τετάρτη 27 Μαΐου, Rover Bar

Aeon – To Σφάλμα – Drum Machine



Όταν ο urban ήχος συναντά την hip hop κουλτούρα, με την ‘Rap Diva’ από την Κρήτη να ανεβάζει τη θερμοκρασία, πλαισιωμένη από το ατόφιο hip hop με πολυπολιτισμικές μουσικές αναφορές από Το Σφάλμα και τα beats του λόκαλ Drum Machine.

Πέμπτη 28 Μαΐου, Rover Bar

Nekrotsoulithra – Libys – MsGloria



Full time trash διάθεση με full face, tracksuits, κασκόλ, κουτάκια μπύρας, γυαλιά ηλίου, πάπιες, rave vibes, οι Νekrotsoulithra έρχονται να σαρώσουν τα πάντα, με άξιους «πειραγμένους» συμπαραστάτες τον Libys και MsGloria.

Παρασκευή 29 Μαΐου, Rover Bar

Παιδί Τραύμα – Dzingovic – Capétte

Έχοντας στις αποσκευές του ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς (“Δεύτερη Ζωή”, Fine! Records) και μία σειρά από sold-out συναυλίες, το Παιδί Τραύμα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, σε ένα αέναο ταξίδι φυγής και συγχώρεσης. Μαζί του ο Dzingovic και ο Capétte σε μία «επίθεση» στις αισθήσεις μας και ήχους του σήμερα.

Σάββατο 30 Μαΐου, Tzela Delta

Closing Party

Εισιτήρια:

Full Festival Offer: 33,00 € (early bird)

Full Fest tickets: 39,00 €

Early birds (day): 13,00 €

Presale: 15,00 €

Hard Copies: 14,00 €

Phase B’ & Door: 18,00 €

Link προπώλησης:

RUDU FEST SKG 2026 | Εισιτήρια online! | More.com