H Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε πώς της έκανε πρόταση γάμου ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – “Η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου”

Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε σε συνέντευξή της το πώς της έκανε την πρόταση γάμου ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που σήμερα ξεκίνησε εντυπωσιακά στο Roland Garros, στη συνέντευξή της στο Matchpoint247 περιέγραψε τη στιγμή που ο σύντροφός της τής πρότεινε να παντρευτούν, λέγοντας ότι ήταν πολύ ξαφνικό, αλλά και η «πιο ωραία στιγμή της ζωής μου».

«Μου έκανε πρόταση και ήταν κάτι που έγινε πολύ ξαφνικά! Γενικά, δεν του είχα μιλήσει ποτέ για γάμους και τέτοια! Η σχέση μας όλα αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ δυνατό, πραγματικά. Δεν θέλω να το ματιάσω, αλλά, βλέποντας τριγύρω, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται εύκολα. Και μία μέρα, δεν ξέρω πώς, γιατί δεν μου λέει παρόλο που τον πιέζω να μου πει, πήρε απόφαση και το έκανε. Εγώ δεν το περίμενα καθόλου. Έφευγα την επόμενη μέρα για την Αυστραλία. Ήμασταν σπίτι μας στην Αθήνα και γύρισα εγώ από μια δουλειά. Θα πηγαίναμε έξω να φάμε κάπου και πριν από αυτό, απλά μου έκανε την πρόταση και εγώ έπαθα σοκ! Ήταν η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου» είπε αρχικά, αναφέροντας πως της έδωσε κανονικά δαχτυλίδι.

«Ναι, ναι, δαχτυλίδι. Κανονικά, όλα! Κανονικά, όπως μπορείς να το φανταστείς! Ήταν αγνό και όμορφο. Το σκέφτομαι και δεν το πιστεύω πώς έγινε! Δηλαδή, ήταν τόσο τρομερό, τόσο όμορφο. Δεν είχαμε κάνει ποτέ καμία κουβέντα. Φαινόταν ότι βλέπουμε ο ένας τον άλλον σοβαρά και θέλουμε να είμαστε μαζί για πάντα, αλλά δεν είχαμε κάνει κάποια κουβέντα. Ούτε εγώ τον είχα πιέσει ποτέ. Δεν του είχα πει ποτέ για γάμο, τίποτα. Απλά, μας βγήκε και στους δύο φυσικά».