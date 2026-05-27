Κατερίνα Γερονικολού: Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου

Η Κατερίνα Γερονικολού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε για τον γάμο, την ελευθερία στις σχέσεις και όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά στη ζωή της.

«Ποτέ δεν μ’ είχε απασχολήσει ο γάμος. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δηλαδή η ευτυχία στην αγνή μορφή της. Οπότε δεν με απασχολεί τώρα. Νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω. Αλλά δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Γερονικολού.

Η ίδια εξήγησε πως για εκείνη μεγαλύτερη σημασία έχει η καθημερινή επιλογή του να βρίσκεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο. «Θέλω την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα πού θέλει να βρίσκεται και τελικά βρίσκεται εκεί. Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω “δεν βρίσκομαι εκεί που θέλω”. Και μπορώ να φύγω», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το τι θα μπορούσε να την οδηγήσει στο τέλος μιας σχέσης, η ηθοποιός απάντησε: «Το να μην εμπιστεύομαι. Το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ότι δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση».