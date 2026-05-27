Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο 14χρονος, συνελήφθη 15χρονος

Ένα ακόμα περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην περιοχή της Τούμπας

Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα όταν ένας 15χρονος χτύπησε έναν 13χρονο. Στη συνέχεια ενεπλάκησαν κι άλλοι νεαροί με συνέπεια ένας 14χρονος να δεχθεί επίθεση με γροθιές σε πρόσωπο και πλάτη από άτομο, το οποίο και αναζητείται.

Ο 14χρονος μάλιστα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται. Ο 15χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία.