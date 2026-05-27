Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 27η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 27 Μαΐου:

1679 Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.

1821 Ο ψαριανός πυρπολητής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνιση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. (Η Ναυμαχία της Ερεσσού)

1855 Υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η «Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας». Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στήνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. (Επιχείρηση Ανθρωποειδές)

1960 Ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.

1963 Πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Τέσσερις ημέρες νωρίτερα είχε τραυματιστεί σοβαρά από παρακρατικούς, ενώ επέστρεφε στο ξενοδοχείο μετά από εκδήλωση για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ο θάνατός του εντείνει την παγκόσμια κατακραυγή και προκαλεί πολιτική κρίση.

2010 Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως Σχέδιο «Καλλικράτης». Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές (ΠΑΣΟΚ και τρεις ανεξάρτητοι) και «κατά» 124 βουλευτές (ΝΔ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ). Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει «παρούσα».

Γεννήσεις

1774 Φράνσις Μπόφορτ, ναύαρχος βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής. Δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. (Θαν. 17/12/1857)

1923 Χένρι Κίσινγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. (Θαν. 29/11/2023)

1933 Ζωζώ (Ζωή) Σαπουντζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.

1957 Σιούξι Σιου, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, Αγγλίδα τραγουδίστρια. («Siouxsie and the Banshees»)

Θάνατοι

1840 Νικολό Παγκανίνι, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. (Γεν. 27/10/1782)

1910 Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκιλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής-Φυσικής. (Γεν. 11/12/1843)

1963 Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. (Γεν. 3/4/1912)